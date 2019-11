Pieve di Teco. Sopralluogo in frazione Calderara. Questa mattina il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri si è recato in loco insieme ai funzionari tecnici della Regione.

L’amministrazione comunale sta lavorando insieme a quella provinciale, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari per mettere in sicurezza l’area e per fornire una viabilità pedonale a orari per le persone, circa trenta, rimaste bloccate a seguito della frana.

«Il problema più grande è quello relativo alla casa. Abbiamo problemi a mettere in sicurezza l’abitazione. Nel frattempo lavoriamo per una viabilità pedonale provvisoria – spiega Alessandri – Abbiamo transennato l’area e stiamo preparando l’elenco dei danni grandi e piccoli che sono tanti su tutto il territorio comunale.

Le persone bloccate stanno bene, abbiamo portato loro da mangiare grazie a un lavoro impareggiabile di forze dell’ordine e volontari. Ci stiamo inoltre occupando dei cinque sfollati che avranno a disposizione una casa concessa da un benefattore, che ringrazio di cuore, con un contratto di comodato gratuito che stipuleremo».