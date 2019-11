Flavio Oggero flautista festeggia 30 anni di concerti alla banda Pasquale Anfossi di Taggia

Domenica 17 Novembre S. Cecilia, nella sala del Municipio di Taggia ricevuti dalla Giunta Comunale, alla presenza di tutti musicisti, Flavio Oggero flautista ed ottavinista della banda Pasquale Anfossi di Taggia ha festeggiato i suoi 30 anni di continuità di attività bandistica, ricevendo un’attestato di benemerito con medaglia d’oro dalle mani del Vice Sindaco Sig.a Chiara Cerri.

Presenti alla Cerimonia gli amministratori Barbara Dumarte, Fortunato Battaglia, Espedito Longobardi, Giancarlo Ceresola, e per la banda: Gianni Cozzitorto Presidente, e Vitaliano Gallo attuale maestro.

Un riconoscimento più che meritato, che premia Flavio (e di riflesso tutti i strumentisti) per tutti gli sforzi fatti in questi anni a mantenere una tradizione così importante per il Territorio.

La mattinata è proseguita con la SS Messa presso la chiesa della Madonna Miracolosa di Taggia.

Terminata con diversi brillanti momenti musicali di tutti strumentisti prima e dopo il pranzo presso il ristorante Buca Cena campo golf Sanremo.

Ricordiamo i prossimi appuntamenti della Banda Pasquale Anfossi:

Giovedì 19 Dicembre Taggia (concerto serale) SEQUELLE

Lunedì 6 Gennaio 2020 Arma di Taggia (concerto pomeridiano) EPIFANIA

continuano le iscrizioni ai corsi di strumento della banda

info: https://bandanfossitaggia.blogspot.com/