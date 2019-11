Seborga. E’ calato il sipario sulla stagione 2018-19 della Federazione Calcistica Tera Brigasca – Labaj – Riviera dei Fiori, la realtà sportiva che assieme alla federazione gemellata del Principato di Seborga rappresenta il Ponente ligure all’interno dell’organizzazione mondiale N.F.-Board principalmente dedicata alle cosiddette ‘nazionali extra FIFA’.

Come sempre sotto la gestione dell’Associazione AWF Arma-Sanremo la FCTLR ha ottenuto quest’anno il quinto posto al torneo amatoriale invernale del Solaro con il proprio club Bajardo-Realdo ed ha recentemente conquistato per la quarta volta, con la propria rappresentativa, il trofeo ‘Giorgio I’ dedicato alla memoria del Principe di Seborga Giorgio Carbone.

Da diversi anni grande protagonista della Federazione in qualità di giocatore è mister Alessandro Garelli insignito della Targa Speciale 2019 per il suo grande impegno sia nel club che nella rappresentativa quadricromata. Attualmente impegnato nel settore giovanile dell’Ospedaletti dopo i gloriosi trascorsi nel calcio femminile matuziano il tecnico è stato premiato nei giorni scorsi dal Presidente dell’AWF Marco Minerva e dal Direttore Sportivo della Tera Brigasca (in ‘comproprietà’ con Seborga) Matteo Bianchini che lo hanno ringraziato per la grande disponibilità dimostrata in questi anni.

Nell’occasione i dirigenti hanno anche annunciato la prosecuzione del progetto di lungo corso ‘maglia in tour’ che prevede la fotografia della divisa ufficiale con lo sfondo del maggior numero possibile di località rappresentate dalla Federazione Tera Brigasca – Riviera dei Fiori coincidenti grosso modo con la provincia di Imperia e le aree brigasche di Francia e Piemonte. Un’opportunità quindi di portare avanti quello che è l’obiettivo principale di queste federazioni ossia la promozione dei territori e della loro bellezza tramite lo sport.