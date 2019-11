Fare il bagno a novembre, a Sanremo si può

Sanremo. Ritorna ad aprirsi il cielo dopo alcune giornate di pioggia e di freddo e ai Tre Ponti è di nuovo il momento di fare il bagno. Come documentato nella fotonotizia correlata, questa mattina nel mare matuziano di fronte alla spiaggia nota per essere un punto di riferimento per i bagnanti, alcuni giovani sono stati immortalati mentre si trovavano a mollo vicino alla costa.

Con una temperatura dell’acqua di 18 gradi registrata oggi, il mar Ligure e la Città dei Fiori offrono anche questa possibilità: fare il bagno a novembre inoltrato.