Imperia. «Nel centro di Oneglia da un paio di giorni girano due splendidi fagiani. La fauna selvatica è sempre più vicina ai centri urbani, anche i cinghiali arrivano spesso nelle frazioni e alcune volte si sono spinti fino al limitare del centro abitato. In provincia di Imperia manca, tra le altre cose, un centro per il recupero della fauna selvatica ferita e non. E’ ormai evidente la necessità di istituirlo».

Le segnala la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale Maria Nella Ponte.

«Il M5S lo chiede da tempo, auspico che Comune Provincia e Regione, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedano al più presto», chiede la capogruppo pentastellata.

«Il fagiano -conclude Maria Nella Ponte – è un animale esotico dal piumaggio variopinto simile al pavone che nulla ha a che spartire con la popolazione autoctona presente nei boschi. Allevati e poi “liberati” nei boschi dell’entroterra per consentirne la caccia, si spingono negli ambienti “urbani” dai quali provengono. Spero che questi due esemplari si possano recuperare e tramite i volontari dell’associazione ENPA onlus di Savona ricollocare presso privati con voliere ampie».