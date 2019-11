Estrema destra, blitz della Digos in tutt’Italia. A Imperia perquisito ‘ndranghetista pentito ex Forza Nuova

Genova. Passa anche da Imperia la massiccia serie di perquisizioni che la La Polizia di Stato sta eseguendo in varie città d’Italia a carico di soggetti legati a gruppi dell’estrema destra.

Nella città capoluogo è stato perquisito anche un uomo calabrese, ex legionario ed esponente di spicco della ‘Ndrangheta, con un passato da collaboratore di giustizia e già referente di Forza Nuova per il ponente ligure.

Le indagini svolte dalla Digos di Enna con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sono dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta.

Sono 19 i decreti di perquisizione domiciliare eseguiti dalla Digos di Enna nei confronti di altrettanti estremisti di destra indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva ed istigazione a delinquere.

L’inchiesta, avviata da circa due anni, è coadiuvata dagli omologhi uffici di Siracusa, Milano, Monza Brianza, Bergamo, Cremona, Genova, Imperia, Livorno, Messina Torino, Cuneo, Padova, Verona, Vicenza e Nuoro. I 19 decreti di perquisizione domiciliare, nell’ambito dell’operazione ‘Ombre Nere’, sono stati emessi dalla Procura Distrettuale di Caltanissetta d’intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L’attività – diretta dalla Procura distrettuale di Caltanissetta- viene svolta sotto il coordinamento della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno e con la collaborazione del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

A Genova le perquisizioni sono state due, a carico di persone non particolarmente note. Una terza perquisizione ha interessato invece Imperia dove è stato perquisito anche un uomo calabrese, ex legionario ed esponente di spicco della ‘Ndrangheta, con un passato da collaboratore di giustizia e già referente di Forza Nuova per il ponente ligure.

Nel corso dell’operazione sono state rinvenute armi ed è stato sequestrato materiale propagandistico.

Il gruppo, inoltre, aveva contatti con altre formazioni estremiste e xenofobe europee, come l’Aryan Withe Machine – C18 e il partito di destra portoghese Nova Ordem Social.

