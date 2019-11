Sanremo. Sabato 16 novembre si è svolta, presso il Palaguzzetti di Loano, la prima partita del campionato U13/F CSI GIR.A, tra la squadra di casa, il S.Pio X – Gialla e la Mazzu Conad City.

I due team si sono dati battaglia con esito favorevole per la squadra di Loano, che ha prevalso 2/1 su quella sanremese. Il coach Biglieri Marco, alla fine dell’incontro, si è espresso favorevolmente sull’andamento della partita poiché le sue ragazze nel primo set hanno giocato bene in tutti i comparti, mentre nei 2 set successivi sono state commesse troppe imprecisioni a causa dell’inesperienza delle stesse ancora in giovane età, ma soprattutto per il valido servizio avversario.

Nonostante l’esordio non positivo, le ragazze hanno espresso un nuovo sistema di gioco e un buon affiatamento di squadra che fa ben sperare per le prossime partite del campionato. Si ricorda che anche quest’anno, la Sdp Mazzucchelli per l’ottimo lavoro svolto nell’ambito dell’attività giovanile, ha ottenuto il riconoscimento “Qualità Argento” da parte della F.I.P.A.V.