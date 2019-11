Imperia. Domenica 10 novembre presso la palestra Gibelli si è disputata la prima giornata del campionato categoria U.14/F Fipav. Le formazioni che si sono fronteggiate sono state: la squadra di casa, la Maurina Volley che ha ospitato la Autoscuole Riunite Sanremesi Armesi Mazzu. E’ stata netta la vittoria della compagine matuziana che è riuscita ad imporsi sulla formazione imperiese con un netto 0/3.

I coach Fontanesi F. e Pilade B. , in questo incontro si reputano soddisfatti per aver avuto occasione di far giocare tutta la rosa anche se gli errori non sono mancati. Si cercherà di lavorare con maggiore efficacia in preparazione delle prossime partite.

Il prossimo impegno della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu, U/14F, sarà domenica 24 novembre alle 16 presso Villa Citera, dove affronterà NSC Autoscuola Alfieri. Venerdì 15 novembre alle 19.30, presso la palestra Don Bosco di Alassio ci sarà l’esordio in campionato Fipav della squadra U16/M Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu che affronterà la formazione di casa, l’Alassio Volley.

Ultimo appuntamento della settimana della Sdp Mazzucchelli sarà sabato 16 novembre alle 17, presso il Palaguizzetti di Loano, con l’esordio in campionato C.S.I. della squadra U13/F gir. A, Mazzu Conad City che affronterà la formazione di casa, il San Pio X – Gialla. Nel mentre continuano i regolari allenamenti dell’U12, Progetto Wow, e U13/M.