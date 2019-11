Ventimiglia. Una proposta di matrimonio inusuale, ma carica di emozione e romanticismo. E’ quella che il deputato ventimigliese Flavio Di Muro, 33 anni, ha rivolto alla compagna Elisa De Leo dal suo scranno alla Camera dei deputati.

«Noi uomini istituzionali siamo sempre presi nella gestione delle emergenze, ne è una dimostrazione questo provvedimento, siamo quotidianamente impegnati in dibattiti politici e quando torniamo nel weekend sul territorio cerchiamo di raccogliere le istanze che la gente che ci ha votato ci permette di portare all’attenzione del parlamento – ha esordito Di Muro – .Vede, Presidente, in tutta questa attività che facciamo tutti i giorni noi tralasciamo i veri valori, tralasciamo le persone che ci vogliono bene, tralasciamo le persone che amiamo. Mi spiace interrompere così i lavori di questa seduta, ma abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per la vita di un uomo. Questo per me non è un giorno come tutti, è un giorno speciale. Presidente non mi rivolgo a lei ma in tribuna per dire (si china a prendere l’anello, ndr): Elisa, mi vuoi sposare?».

Il discorso dell’onorevole si è concluso tra gli applausi dei colleghi presenti in aula.

Alla coppia vanno gli auguri della redazione di Riviera24.it.