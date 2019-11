Eccellenza, Athletic Club Liberi-Imperia: i convocati neroazzurri

Imperia. Trasferta non semplice per i neroazzurri guidati da mister Alessandro Lupo, una partita che nasconde diverse insidie nonostante i padroni di casa al momento sono il fanalino di coda della classifica. Prima contro ultima quindi ma proprio in partite come queste c’è sempre l’insidia nascosta dietro l’angolo. I nero azzurri devono fare i conti con l’assenza di Edoardo Capra, al secondo turno di squalifica.

Ecco i convocati da mister Lupo per l’incontro di questo pomeriggio, in programma alle 15 presso il campo sportivo “U.Macera” di Rapallo con Athletic Club Liberi, valido per il nono turno del campionato di Eccellenza Liguria:

Portieri: Trucco, Meda

Difensori: Fazio, Virga, Guarco, Padovan, Carletti L., Ambrosini

Centrocampisti: Manitto, Risso, Sancinito, Pellegrino, Giglio, Martelli, Salmaso

Attaccanti: Boggian, Sassari, Carletti M., Minasso, Nastasi.