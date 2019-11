Imperia. La Liguria e l’Imperiese in queste ore sono vittima del down che ha colpito Vodafone.

Difficoltà a navigare su internet, a chiamare da cellulare e da rete fissa: sono queste le problematiche che stanno segnalando molti utenti in Italia, per la maggior parte liguri.

Si tratta di un problema non da poco, infatti, in un momento di difficoltà come quello che sta attualmente affrontando la Liguria a causa del maltempo, i collegamenti telefonici sono più che mai fondamentali per segnalare criticità o situazioni di emergenza.

É possibile monitorare la situazione sul sito: https://downdetector.it/problemi/vodafone/