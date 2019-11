Dopo due pareggi torna alla vittoria la Pallamano Imperia Team Schiavetti

Imperia. Torna alla vittoria la Pallamano Imperia Team Schiavetti dopo due pareggi consecutivi. L’incontro, che in un primo momento si doveva giocare a Nizza, in meno di 24 ore è avvenuto l’inversione di campo.

«La squadra nizzarda ha avuto dei problemi con la loro palestra all’ultimo momento – ci riferisce il presidente Giovanni Martini – ha chiesto di invertire il campo da gioco e noi abbiamo acconsentito. Oggi posso dire che ci ha portato fortuna. Il successo casalingo delle rossoblù è stato raggiunto con un punteggio molto alto, 40/24; già alla fine della prima frazione di gioco, che si chiudeva con il punteggio di 19/9, tutto lasciava presagire come sarebbe andata a finire. Vittoria di larga misura e così è stato».

«Vincere è la medicina migliore di tutti i mali – commenta il tecnico Luca Martini – è frutto di allenamento, di sacrifici personali e non arrivano mai per caso. c’è sempre del lavoro dietro anche per la squadra che ne esce sconfitta, rispettata fino alla fine perchè non ci siamo mai fermati pur vincendo con cosi tanti gol di scarto».

Formazione: Giulia Bestagno – Ariana Bocica – Dana Carcheri reti 1, Giorgia Convalle, Alessia Moisello 4, Laura Moisello 10, Alice Olivieri, Marianna Polimeno, Marta Siviglia, Ksenija Susa 2, Beatrice Tortonesi 11, Maria Traverso 9. Allenatore Luca Martini – Dirigente Saul Convalle.