Dolceacqua, una nuova isola ecologica informatizzata destinata a Via Giardini

Dolceacqua. Una nuova isola ecologica informatizzata che andrà a sostituire il punto di raccolta vicino alle scuole di via Giardini. Ad annunciare l’acquisto è l’amministrazione comunale del Borgo dei Doria, che spiega così i dettagli del progetto.

«Cogliamo l’occasione della notizia in merito alla pubblicazione del bando comprensoriale per la gestione dei rifiuti comunicata dall’amministrazione comunale di Ventimiglia, capofila del progetto, per comunicare l’acquisto di un’isola ecologica ad accesso controllato, dello stesso tipo presentato dal sindaco di Camporosso in questi giorni ai media.

Questo modello di “isola ecologica” è stato presentato , grazie all’interessamento del vice sindaco Fabio Sbraci, in anteprima due anni fa qui a Dolceacqua.

In quell’occasione il macchinario è stato utilizzato per la raccolta della carta e del cartone, coinvolgendo attraverso un gioco i ragazzi della scuola del paese e successivamente quelli di Camporosso, al fine di sensibilizzarli alla differenziazione dei rifiuti.

Da questa presentazione è nata la proposta di adottare questo modello di raccolta all’interno del bando comprensoriale, per alcuni comuni dell’entroterra e per alcune aree cittadine; a Dolceacqua nel nuovo bando ne sono infatti state previste 12, di diverse misure.

Già alla fine del 2018 l’amministrazione comunale aveva verificato la possibilità di acquistarne una da inserire a servizio del centro storico, ma il costo, di oltre 40.000 euro, avrebbe inciso pesantemente sulla Tassa dei rifiuti a carico dei cittadini.

Grazie al “Decreto crescita” inerente a progetti legati al risparmio energetico e all’ambiente, comunicato a fine aprile 2019, è stato da subito deciso di acquistare quest’isola ecologica per sostituire l’area di raccolta oggi presente in via Giardini, vicino alla scuola. Questo luogo è stato ultimamente oggetto di critiche da parte della minoranza: se solo avessero chiesto informazioni nelle sedi opportune prima di criticare sui sociale e on-line, avrebbero evitato inutili accuse e denunce. Ma probabilmente l’interesse prioritario non era quello di conoscere e risolvere il problema.

Questa nuova area, accessibile attraverso una scala opportunamente realizzata, avrà uno sviluppo futuro di implementazione perché, con il nuovo bando e l’arrivo delle isole ecologiche, ci permetterà di eliminare i bidoni oggi posizionati vicino agli impianti sportivi e concentrare in questa area tutta la raccolta.

La nuova area ecologica, la cui consegna è prevista in 60-70 giorni, come detto vedrà coinvolti i residenti del centro storico, che saranno i primi ad adottare la nuova modalità di conferimento e per i quali sarà avviata una campagna informativa specifica».