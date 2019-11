Dolceacqua. L’amministrazione comunale fa chiarezza in merito alle polemiche sul pannello informativo sollevate dalle minoranze. «Il pannello al momento ha un problema tecnico e non è possibile aggiornarlo. Sarà riattivato nel più breve tempo possibile», annuncia la maggioranza.

E ancora: «Esiste da oltre 4 anni un’applicazione denominata InformaPP, scaricabile su tutti i cellulari, che invia le notifiche di allerta, ed ha al proprio interno tutte le informazioni necessarie su cosa fare per ciascuno stato di allarme emesso, oltre ai numeri di telefono di riferimento. Questo sistema copre una più grande fascia di utenti di un pannello luminoso. Sia il sito del Comune che le Pagine di Facebook trasmettono i messaggi di allerta. Ieri, come previsto dal Piano di Protezione Civile, Paolo Cammareri (Presidente della locale Protezione Civile) e Fabio Sbraci (vicesindaco), sono passati con l’altoparlante per dare l’avviso di Allerta, in modo tale che anche le fasce di popolazione che non utilizzano internet ne fossero debitamente informate».

Per quanto riguarda i pannelli informativi presenti nel comune di Camporosso: «Sono stati installati da un’azienda privata e comunque va da sé che l’allerta indicata non riguarda strettamente Camporosso, ma che si tratta di un servizio per tutta la vallata. Per tutti questi motivi, riteniamo che la popolazione è debitamente ed opportunamente informata».

Sul cartello apposto sotto il pannello, l’amministrazione puntualizza: «Il foglio scritto a mano incollato sul pannello luminoso, che ha fatto sollevare le critiche, ovviamente, non è stato apposto dal Comune, ma provocatoriamente da qualche cittadino stufo delle continue segnalazioni sulla questione, che sono inutili, soprattutto quando ci si ostina a non voler prima chiedere le opportune spiegazioni».

«Da sempre l’Amministrazione Comunale, con il personale preposto ed insieme alla Protezione Civile, pone forte attenzione ad ogni segnalazione di allerta, preoccupandosi non solo di avvisare attraverso le modalità ufficiali di cui sopra, ma in alcuni casi di contattare direttamente le persone o le attività che possono essere a rischio – conclude. «Non possiamo accettare, anche per rispetto dei volontari e di chi vigila durante le allerte a tutela della popolazione, che si possano creare polemiche inutili, o confezionate ad arte, atte solamente a screditare l’Amministrazione e le persone che invece, in casi come questi, vivono anche momenti di preoccupazione e tensione».