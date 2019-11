Dl imprese, Di Muro (Lega): «Governo giallorosso insensibile ai frontalieri, continua la battaglia della Lega»

Ventimiglia. «Il governo giallorosso si dimostra assolutamente insensibile e disattento ai lavoratori e pensionati frontalieri che, residenti in Italia, in particolare nella provincia di Imperia, lavorano o hanno lavorato in Francia e nel Principato di Monaco. Ho presentato un ordine del giorno e degli emendamenti collegati al decreto sulla ‘tutela del lavoro e risoluzione crisi aziendali’ in esame alla Camera per chiedere almeno un impegno formale al governo sul tema dei frontalieri, ma sono stati archiviati come inammissibili» – fa sapere il deputato imperiese della Lega Flavio Di Muro.

«Evidentemente i frontalieri, per questo governo, sono lavoratori di serie B e come tali vengono trattati. Con i miei documenti chiedevo l’introduzione di regimi fiscali più favorevoli per i redditi di lavoro e di pensione per i frontalieri, per evitare un esodo di massa dei nostri concittadini nei Paesi confinanti, dove ci sono regimi fiscali meno gravosi rispetto all’Italia.

Continuerò a portare all’attenzione del governo le problematiche dei frontalieri, su cui, ricordo, ho già presentato una proposta di legge che ora giace in qualche cassetto. Inoltre, continuerò anche a sollecitare l’attuale esecutivo perché si risolva finalmente la questione delle targhe estere, arenata da agosto a palazzo Chigi». Lo dichiara il deputato imperiese della Lega Flavio Di Muro.