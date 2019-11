Dissesto idrogeologico, il Comune di Sanremo spende quasi 280.000 euro per due interventi

Sanremo. In questi giorni in cui la provincia di Imperia è flagellata dal maltempo e dai danni da questo provocati, l’amministrazione comunale fa i conti con due situazioni economiche derivanti da passati episodi di dissesto idrogeologico.

Per riparare i danni derivati da quest’ultimi, il comune ha speso parecchi quattrini. Stiamo parlando dei lavori di messa in sicurezza di un muro in mulattiera Valle degli Ulivi e di un altro in strada Senatore Marsaglia in località Pian della Castagna, entrambi crollati ad inizio autunno. Il primo è costato, alle casse di Palazzo Bellevue poco più di 175.000 euro, il secondo poco più di 100.000.