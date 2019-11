Diano Castello vuole essere uno de “I Borghi più belli d’Italia”

Diano Castello. Il Comune dell’entroterra del Golfo Dianese vuole entrare nel prestigioso club de “I Borghi più belli d’Italia”.

E’ un’associazione che, come si legge sul suo sito, «Non è stata creata per effettuare una mera operazione di promozione turistica integrata, bensì si prefigge di garantire – attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione – il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto».

In provincia di Imperia ci sono già altri comuni che fanno parte dell’associazione: Apricale, Cervo, Lingueglietta, Seborga e Triora.

Il primo passo per far parte di questo club è quello di far approvare, dal consiglio comunale, il suo statuto e carta di qualità. Questo “step” verrà compiuto nella prossima assise prevista per mercoledì 20 novembre alle 18.30, quando il parlamentino si riunirà per trattare questo ed altri punti all’ordine del giorno. Eccoli:

1 Approvazione verbali seduta precedente.

2 Ratifica variazione n. 2 Bilancio di previsione 2019-2021 approvata con delibera di G.C. n. 60 del 16.10.2019.

3 Procedimento unico ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 per l’approvazione di un progetto per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale nell’area ricadente nell’Ambito Dr. 3.2 del vigente P.U.C.. – Richiedente: Soc. Arimondo srl – Preventivo assenso alla variante al P.U.C. ai sensi della L.R. 10/2012 e ss.mm.ii.

4 Gestione associata dei servizi sociali. Approvazione convenzione e regolamento di gestione tra i Comuni dell’ A.T.S. n. 12 Dianese.

5 Strada di cantiere RFI. Attestazione dell’interesse pubblico alla gestione della viabilità in questione.

6 Approvazione statuto e carta di qualità “I Borghi più belli d’ Italia”.

7 Nomina componenti Consiglio di amministrazione della Fondazione Casa di riposo Quaglia.