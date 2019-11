“Deontologia professionale”, a Imperia l’evento formativo dei Consulenti del Lavoro

Imperia. È terminata l’assemblea del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, presentata dal presidente Roberto Aschero, cui è seguita la relazione del segretario Massimo Modena, della tesoriera Jenny Forghieri e del presidente del Collegio dei Revisori Secondo Sandiano. Durante l’assemblea sono anche stati consegnati gli attestati di iscrizione a due nuovi colleghi: Maria Angela Saffioti e Loris Marenco.

Al termine, ha preso il via l’evento formativo sulla deontologia professionale, attualmente in corso di svolgimento, organizzato dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro–Unione Provinciale di Imperia, dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia, in collaborazione con TeleConsul Editore.

L’evento è stato presentato dal presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine Roberto Aschero e dal presidente ANCL Secondo Sandiano, insieme allo sponsor Dario Giordano di TeleConsul. Relatore d’eccezione il Consulente del Lavoro in Perugia, Giovanni Cruciani, che sta trattando i seguenti temi:

– le regole di deontologia per l’utilizzo dei social network

– le responsabilità professionali e le regole di comportamento

– il consiglio di disciplina

– il nuovo regolamento della formazione obbligatoria

– il mandato professionale

Al termine seguirà l’Assemblea dei Soci ANCL per gli adempimenti statutari e di trasparenza. L’evento si può seguire sulla pagina Facebook di ANCL Imperia.