Ventimiglia. Anche con l’allerta rossa, nel bene o nel male, si è parlato di loro. Sono i cinghiali che da mesi ormai vivono come cittadini a Ventimiglia. Prima Carmelo e un gruppetto di cuccioli, ormai cresciuti, sono stati adottati dal rione delle Gianchette. Poi tanti altri ungulati hanno fatto parlare di sé nella città di confine per le continue irruzioni notturne all’interno dei giardini Tommaso Reggio e nei dintorni, dove hanno distrutto aiuole appena rimesse a nuovo, con buona pace del sindaco Gaetano Scullino, che tanto tiene al decoro della sua città.

Dopo due giorni di tensione, a divertire i ventimigliesi, è un cinghiale che in serata è entrato al McDonald’s di corso Genova. In un video breve, ma già virale, si vede il suino uscire dalle cucine del fast food e correre tra i tavoli, rincorso da un agente di polizia, tra le risate generali. Chissà se si tratta di Carmelo, che ormai noto alle cronache, si è spinto addirittura al ristorante in cerca di qualcosa di ghiotto da mangiare.

Ma nel corso dell’allerta, i cinghiali hanno destato anche preoccupazione. E’ il caso di un piccolo ungulato che potrebbe essere stato vittima del maltempo.

Durante la piena del corso d’acqua avvenuta nella giornata di ieri, sabato 23 novembre, in seguito all’apertura delle dighe di Breil e di Casterino, uno dei cinghiali sopraccitati è stato avvistato mentre nuotava controcorrente nel tentativo di attraversare il fiume, dovendo però arrendersi alla forza dell’acqua che in pochi secondi l’ha trascinato via, facendolo sparire tra i flutti, presumibilmente senza lasciargli scampo.

Ad ora non si sa se l’ungulato è riuscito a trovare riparo in qualche maniera oppure se, purtroppo, ha perso la vita nelle gelide acque del fiume.