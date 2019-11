Crollo viadotto A6, il ministro De Michelis: «Ricostruzione in 4 mesi»

Savona. Potrebbero essere necessari almeno 4 mesi per mettere in sicurezza il costone sul quale è scivolata la frana e ricostruire il viadotto Madonna del Monte crollato in A6.

Lo ha detto ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli che ha presieduto il tavolo istituzionale tenuto stamattina in prefettura a Savona dopo la visita alle zone colpite dal maltempo, in particolare, appunto, sul viadotto della A6.

«Ringrazio il ministro De Micheli -ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti – per essere venuto qui a Savona a meno di 24 ore dalla chiusura dell’allerta. E’ un segnale di attenzione importante che apprezziamo molto come istituzioni locali. Durante la riunione appena conclusa la Regione ha ribadito la necessità di estendere stato di emergenza per i nuovi danni che si sono prodotti nelle ultime ore, dal crollo del viadotto all’interruzione delle strade comunali, provinciali e statali. Lo stato di emergenza arriverà al più presto. aAbbiamo già avviato il dialogo con la protezione civile nazionale. Il concessionario autostradale, invece, sta esaminando il troncone del viadotto rimasto al fine di dare almeno una riapertura parziale dell’autostrada».

Servizio a cura della redazione di Ivg