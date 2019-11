Crollo viadotto A6, Filt Cgil invita i lavoratori di Autostrada dei Fiori a sospendere sciopero in corso

Imperia. «Vista la grave situazione che si è creata in Liguria a seguito delle pesanti pioggie di queste ultime settimane, considerata anche la chiusura nei due sensi della Torino-Savona per la frana della collina che ha causato il crollo di un viadotto, le scriventi OO.SS., con senso di responsabilità, pur confermando con forza le ragioni dello sciopero, ed in particolare il tema della clausola sociale nel CCNL, invitano i lavoratori della viabilità, sicurezza e sala radio, come identificati dalla regolamentazione provvisoria di cui alla legge 146, a sospendere lo sciopero».

Lo dichiarano le segreterie regionali della Filt Cgil, che aggiungono: «Lo sciopero non è revocato. I lavoratori comandati per la sola sicurezza della circolazione con effetto immediato e sino a tutta la giornata di sciopero di lunedì 25 novembre, per agevolare le migliori condizioni della viabilità e la sicurezza della circolazione sono invitati comunque a rendersi disponibili per garantire il pubblico servizio. Tali dipendenti autostradali, se chiamati in servizio dalla propria linea gerarchica dovranno rendersi disponibili compatibilmente con le situazioni personali in essere. Costoro dovranno essere debitamente impiegati nelle sole mansioni previste dalla legge 146, senza interferire con altre mansioni per rispetto alle motivazioni dello sciopero che è per costoro sospeso, ma non cancellato».

«Il senso di responsabilità del Sindacato deve però trovare pari ragionevolezza nel comportamento aziendale che deve favorire la circolazione stradale evitando di chiudere le sbarre nelle piste manuali normalmente gestite dal personale di esazione, chiusura indebitamente posta in carico a chi sciopera. In ragione della gravità della situazione, le OO.SS. scriventi estendono ai lavoratori sottoposti alla legge 146 delle stesse il medesimo invito a rendersi disponibili anche in considerazione degli eventi intervenuti a causa del maltempo – concludono -. Le rivendicazioni relative alla vertenza nazionale in atto non vengono meno. Il senso di responsabilità del Sindacato e dei lavoratori, anche».