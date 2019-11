Calcio

“Crescere a calci”, al via un progetto di collaborazione tra le scuole primarie e l’Asd Bordighera Sant’Ampelio calcio

Istruttori qualificati patentati “Uefa B” della società arancio blu si recano presso i vari plessi scolastici in giorni ed orari prestabiliti per cercare di far conoscere e praticare agli alunni il gioco del calcio