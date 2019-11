Costa e Pisani (Liguria Popolare) a Genova per fare il punto sulle Regionali 2020

Continua il viaggio di Liguria Popolare sul territorio regionale. Dopo La Spezia e Savona, è in programma un nuovo incontro a Genova il 17 novembre 2019 alle 10,30 presso lo Starhotels President.

“Idee e valori al centro – verso le elezioni regionali” è questo il tema del convegno nel quale: “Si potranno approfondire i valori alla base del nostro progetto civico – spiegano i consiglieri regionali di Liguria Popolare Andrea Costa e Gabriele Pisani -, una realtà capace di far convergere al suo interno sensibilità politiche differenti e che, al tempo stesso, ha come obiettivo principale quello di dare risposte concrete al territorio”.

Liguria Popolare è l’unica lista civica del centro destra regionale e in questi mesi ha visto una crescita notevole su tutto il territorio ligure: “Ci stiamo radicando – aggiungono i due consiglieri regionali – crescendo nelle zone dove siamo presenti da più tempo e raggiungendo anche le aree più a Ponente. A tal proposito va ricordata la nascita di Sanremo Popolare, che ha portato il progetto civico anche nella provincia di Imperia”.

“L’appuntamento a Genova – ricordano Costa e Pisani – vuole essere un momento di incontro e di confronto, elementi a nostro parere necessari ed imprescindibili. Faremo anche il punto sulle regionali 2020 che ci vedono coesi e convinti che il nostro progetto possa dare risposte chiare alla popolazione ligure e al suo territorio”.

E proprio in merito alle elezioni Regionali i consiglieri sottolineano come le tempistiche per cambiare la legge elettorale siano troppo strette: “Sarebbe stato preferibile prendersi del tempo, ma dovendo modificare noi siamo per le tre preferenze che reputiamo più efficaci della doppia, ma pensiamo anche che siano altre le soluzioni per permettere alle donne di entrare in politica. Anche in merito al listino il punto del discorso non è tanto quello della sua eliminazione, che è presente anche nella nostra proposta, ma come ci si arriva”.

Il convegno si terrà il 17 novembre allo Starhotels President di Genova a partire dalle 10,30. Saranno presenti per la prima volta tutti i rappresentanti del centro destra: il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’onorevole Mariastella Gelmini capogruppo Camera dei Deputati Forza Italia, il capogruppo alla Camera dei Deputati Noi con l’Italia – USEI Maurizio Lupi, l’onorevole Edoardo Rixi segretario regionale Lega, l’onorevole Fabio Rampelli vice presidente camera dei deputati – Fratelli d’Italia, oltre, ovviamente, ad Andrea Costa presidente di Liguria Popolare e Gabriele Pisani capogruppo in consiglio regionale di Liguria Popolare.