Costa Azzurra, è allerta meteo per inondazioni e temporali

Avviso per chi si reca oltre confine nella vicina Francia. Una nuova perturbazione sta oggi attraversando le Alpi Marittime, dopo i violenti temporali che , nello scorso fine settimana, hanno colpito tanto la nostra provincia quanto la confinante Costa Azzurra.

Fortunatamente il maltempo – secondo quanto riporta Nice-matin – questa volta non dovrebbe durare a lungo. Météo-France ha comunque dichiarato l’allerta meteo gialla per inondazioni e temporali per Alpi Marittime e Costa Azzurra. Questa durerà almeno fino a mezzogiorno.