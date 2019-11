Cordoglio nell’Intemelio per la morte di Paolo Trucchi

Ventimiglia. E’ mancato a 95 anni Paolo Trucchi, di Vallecrosia, ultimo fondatore superstite del Lions Club di Ventimiglia e padre di Giuseppe Trucchi, attuale consigliere comunale di minoranza a Bordighera, e di Sergio, che all’epoca del sindaco Alvaro Vignali ha ricoperto la carica di assessore sempre a Bordighera.

Paolo Trucchi è molto conosciuto a Ventimiglia e nei comuni vicini per il suo lavoro, al quale ha dedicato la vita: per anni è infatti stato titolare del negozio che porta il suo nome e che vende articoli per la costruzione e l’edilizia.

I funerali avranno luogo alle 15 di martedì 26 novembre nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.

La Redazione di Riviera24.it porge sentite condoglianze alla famiglia.