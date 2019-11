Sanremo. «Del mare amo la vastità, quel suo seminare e liberare nell’aria respiri e richiami di libertà». Questa frase racchiude la persona di Gisella Costoli. Oggi un pezzo importante della nostra comunità ci ha lasciato. Una campionessa nel nuoto e nella vita. Una donna che ha dato tanto allo sport e ha segnato positivamente la vita di tanti. Una insegnante severa che sapeva condividere i veri valori dello sport.

Una donna infaticabile e presente per tante persone. Una madre attenta e una nonna premurosa.

La famiglia tiene particolarmente a ringraziare tutti coloro che l’hanno curata negli ultimi anni, il pronto soccorso di Sanremo che l’ha accolta diverse volte, cardiologia e medicina che l’ha curata in modo egregio in questi ultimi giorni.

Gisella è andata via in silenzio, quello stesso silenzio che percepiva quando nuotava ed era sempre in competizione con se stessa. Non ci saranno funerali e la cosa più bella è il ricordo che le persone porteranno nel loro cuore.

Gisella era la moglie di Mario Tommasini e la madre di Sergio, candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale a Sanremo, e di Paolo.

La redazione di Rivera24.it esprime sentite condoglianze alla famiglia.