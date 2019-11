Coppa del Mondo AMF, gli Azzurri scrivono la storia battendo la Catalogna e volando in semifinale

Venerdì 1 novembre, sono iniziate ufficialmente presso il Pavellò Olimpic Municipal di Reus (Catalunya) le fasi finali della Coppa del Mondo AMF riservata ai ragazzi nati tra il 2006 e il 2007. In particolare si sono giocati i due match di semifinale relativi alle classificazioni dal 12° al 9° posto e i quarti di finale relativi alle classificazioni dal 8° al 1° posto, i quali verranno sanciti fra sabato e domenica.

La Nazionale Italiana è riuscita a compiere un’impresa eccezionale. Ha affrontato in una partita entusiasmante la padrona di casa Catalogna, in un incontro dal sapore storico, che l’ha vista trionfare con il risultato netto di 6-3. Questo traguardo, ovvero il piazzamento tra le prime 4 Nazionali del Mondo, è il migliore risultato della storia del calcio a 5 AMF italiano e inoltre, a livello di una competizione giovanile mondiale, è il miglior piazzamento della storia del calcio a 5 italiano in generale.

La prima frazione di gara è stata molto equilibrata, dato che entrambe le squadre erano attente a non scoprirsi eccessivamente e a studiare la tattica avversaria. Alcuni tratti del primo tempo sono risultati complicati per la nostra Nazionale, dato che il pressing catalano è stato molto intenso, ma il carattere e le doti tecniche dei giocatori italiani hanno permesso di ribattere colpo su colpo le avanzate avversarie. Dopo l’1-1 del primo tempo, nella ripresa sono venute fuori ancor di più le doti della squadra, in particolare con l’attaccante Lattari Christian, autore di 4 reti e forse il migliore in campo dei suoi.

Di seguito i marcatori italiani di questo quarto di finale: Lattari Cristian (4 reti), Valenti Alessandro (1 rete) e Smorgon Nicolò (1 rete).

Dopo questa storica impresa l’Italia non vuole fermarsi qui e darà il tutto per tutto nel match delle semifinali di domani 2 Novembre contro il Brasile alle 16.

Di seguito tutti i risultati delle sei partite di questa giornata delle fasi finali del Mondiale AMF C13:

Semifinali per 12°-9° posto

Ore 9 Francia vs India 10 – 4

Ore 11. Svizzera vs Regno Unito 6 – 10

Quarti di finale per 8°-1° posto

Ore 13 Brasile vs Sud Africa 14 – 1

Ore 15 Paraguay vs Australia 12 – 1

Ore 17 Catalogna vs Italia 6 – 3

Ore 19 Colombia vs Argentina 4 – 0