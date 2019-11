Contributi alle paritarie, dal Comune soldi agli asili di Coldirodi e Bussana

Sanremo. Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie lontano dal centro, dal Comune arriva un finanziamento straordinario da circa 19 mila euro. Questo è quanto stanziato dall’amministrazione Biancheri, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, agli istituti Sacro Cuore di Bussana e Padre Semeria di Coldirodi.

L’obiettivo dichiarato dalla giunta comunale è di salvaguardare le realtà periferiche con un bacino ridotto ma che si trovano ad affrontare costi e spese generali assimilabili alle scuole più grandi. Non a caso, infatti, il contributo sia stato erogato in favore di due plessi che negli scorsi anni avevano passato periodi molto difficili che li hanno portati entrambi sull’orlo della chiusura.

Per la precisione lo stanziamento sarà al 50% equamente suddiviso tra le due scuole dell’infanzia paritarie, mentre il restante 50% verrà attribuito sulla base del numero degli iscritti.

In cambio la dirigenza dei due asili dovranno assicurare la continuità del servizio, praticare per detta refezione scolastica un prezzo non superiore a quello stabilito dal Comune per le scuole dell’infanzia statali, applicare nei confronti del personale dipendente la normativa contrattuale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e accordi integrativi dello stesso; garantire l‘accoglienza di tutti i bambini senza distinzioni né discriminazioni di qualsivoglia natura.