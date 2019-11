«Contrastare il potere delle fake news e dell’odio del centro destra». Nasce il gruppo delle “Sardine Ponentine”

Sanremo. Anche la provincia di Imperia ha il suo movimento delle “Sardine”.

Sulla scorta di quanto successo a Bologna prima ed a Modena dopo, anche la Riviera di Ponente trova tra i suoi residenti chi è contro il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Ed ecco che nasce il gruppo Facebook “Sardine Ponentine”. Quest’ultime si descrivono così: «Questo gruppo è stato creato per esprimere solidarietà e partecipazione alle tante persone che si sono aggregate in piazza, per ora Bologna e Modena, per contrastare il potere delle fake news e dell’odio del centro destra, impersonato dalla figura di Salvini e della Meloni. Per dire:” No!!! Noi non siamo come voi!” Difendere la nostra storia e la nostra eredità antifascista è un atto trasversale, senza alcuna connotazione politica. Cittadini liberi che vogliono riprendersi la propria libertà di pensiero e non vogliono più essere accostati a odio, razzismo, analfabetismo funzionale e di ritorno, stufi di leggere e sentire fake news , mistificazioni della realtà. Poter parlare ed asprimere la propria disapprovazione senza essere etichettati come comunisti, buonisti etc etc… Perché anche nella Liguria di Ponente c’è vita. Perché noi ci siamo, al di là delle nostre convinzioni politiche. Per difendere la nostra costituzione, i nostri valori e il nostro futuro».