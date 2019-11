Consiglio comunale a Sanremo, inserito un nuovo punto all’ordine del giorno

Sanremo. All’ordine del giorno del consiglio comunale, già convocato, con nota prot. gen. n. 94977 in data 4.11.2019, in adunanza ordinaria, in prima convocazione, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune, Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno martedì 12 novembre, con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, viene aggiunto, dopo il punto 3), ai sensi dell’art. 32, comma 9, del regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, il seguente punto:

4) settore servizi finanziari – servizio controllo e partecipazioni esterne amaie s.p.a. cessione del ramo d’azienda organizzato per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela denominato sanremoluce ricerca di un partner industriale per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica mediante gara ad evidenza pubblica – indirizzi (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 113/2019.