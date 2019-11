Consiglio comunale a Sanremo, inserito un nuovo punto all’ordine del giorno

Sanremo. All’ordine del giorno del consiglio comunale, già convocato, con nota Prot. Gen. n. 99067 in data 15 novembre, in adunanza ordinaria, in prima convocazione, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune, Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 21 novembre, con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, vengono aggiunti, dopo il punto 3), ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, i seguenti punti:

4) 2019-2024 – linee programmatiche di mandato

5) settore servizi finanziari – servizio ragioneria deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 26/4/2019 ad oggetto: bilancio di previsione del comune di sanremo e documento unico di programmazione 2019 2020 2021. approvazione. rettifica dell’allegato n. 13 nota integrativa al bilancio di previsione e allegati. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.125/2019.