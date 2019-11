Comune di Sanremo con molte cause pendenti, Tommasini: “Danno ingente provocato sulla pelle dei cittadini”

Sanremo. “Il danno provocato sulla pelle dei cittadini sanremesi è ingente e in crescita. Non entro nella dinamica dei giudizi ma ritengo che ci sia bisogno di un serio cambio di passo. Spero che l’attuale amministrazione abbia la sensibilità di attivarsi subito per capire, responsabilizzare e cambiare le procedure”.

A dichiararlo è Il consigliere e capogruppo in consiglio comunale per Liguria Popolare Sergio Tommasini che interviene sul caso dei contenziosi aperti tra Comune e privati.

Continua Tommasini: “Dai dati emersi nella nota degli uffici a integrazione del bilancio, ritengo che la gestione delle cause al Comune debbano essere interpretate come stimolo importante per migliorare in questo settore”.