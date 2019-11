Compra casa a Sanremo e la trova danneggiata, polizia denuncia titolare agenzia immobiliare

Sanremo. Aveva deciso di acquistare e ristrutturare un piccolo appartamento in via Riccobono, nel cuore della Pigna. E così ha fatto, nel gennaio 2018, una donna australiana, amante della ‘Città dei Fiori’, che ha poi ammobiliato l’immobile e lo ha affidato a una agenzia immobiliare, per affittarlo.

Nell’agosto del 2019, tornando a Sanremo, la proprietaria ha però scoperto che nel corso di un anno l’appartamento era stato affittato solo per poche settimane, per un ammontare complessivo di circa 400 euro, a differenza di quanto l’agenzia le aveva riferito nei mesi precedenti. Oltre al danno, la beffa, visto che l’immobile era in pessime condizioni, in parte danneggiato e con molti suppellettili ed arredi mancanti. Oltre al mancato guadagno e ai danni per un ammontare di circa 500 euro, la straniera trovava, infine, la luce staccata e una bolletta di 500 euro da pagare.

L’australiana si è dunque rivolta al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo per far luce sulla vicenda. Gli agenti della Polizia di Stato hanno chiesto al gestore dell’alloggio, un sanremese di 40 anni, alcune delucidazioni ma questi, ignaro degli accordi intercorsi tra il titolare dell’agenzia e la straniera, non era in grado di dare alcuna spiegazione in ordine all’accaduto. Gli operatori di polizia, accertate le responsabilità dell’agenzia, denunciavano il titolare all’Autorità Giudiziaria per le violazioni sulla normativa specifica prevista per i gestori di strutture ricettive e per aver affittato l’alloggio senza averne dato comunicazione all’Autorità di P.S. (violazione prevista dagli art.109 e 17 TULPS). Il titolare dovrà altresì rispondere alle richieste risarcitorie della donna.