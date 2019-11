Colto da infarto, dipendente comune Ospedaletti in ospedale

Ospedaletti. E’ ricoverato in ospedale a Sanremo, a seguito di un infarto, Alessandro Polo, dipendente del Settore Ambiente del Comune di Ospedaletti. I medici lo tengono sotto osservazione, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Polo, che da due anni lavora a fianco del geometra Rotto Noto, è stato colto da malore alcuni giorni fa, mentre prestava servizio di volontariato al canile matuziano.