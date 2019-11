Ranzo. Si è svolta a Ranzo ieri presso il monumento ai caduti posto sulla facciata del municipio la commemorazione del 4 novembre, animata dagli alunni della scuola primaria del piccolo centro della Valle Arroscia; positiva anche la partecipazione della cittadinanza.

«Oggi festeggiamo la Giornata dell’Unità Nazionale – ha detto Piero Raimondi, sindaco di Ranzo- unità vuol dire sentirci parte di una grande famiglia, unità vuol dire fare memoria del nostro cammino, renderci consapevoli della nostra identità, non come qualcosa da opporre ad altri, ma come fondamento di incontro e dialogo».

«Senza memoria non c’è futuro – ha sottolineato Marco Rovere, consigliere comunale, conduttore ed animatore della giornata – ed è importante tornare, e rendere partecipi i nostri bambini, alle radici della nostra storia, del nostro vivere insieme, del nostro futuro: è un’esperienza che è bello fare insieme, per riscoprirci gli uni partecipi delle storie degli altri, per fare un’esperienza rigenerante di fraternità civica».

«Siamo veramente soddisfatti – concludono Raimondi e Rovere – è stata una bellissima mattinata, per la quale ringraziamo tutti coloro che hanno voluto esserci, e in modo del tutto particolare le insegnanti della scuola primaria di Ranzo e i dipendenti comunali per il prezioso supporto».