Catene o pneumatici invernali, ecco le strade dell’Imperiese dove scatta l’obbligo

Imperia. L’elenco delle strade provinciali in cui, in base all’ordinanza emessa dalla Provincia, da domani, venerdì 15 novembre, sino al 15 aprile è obbligatorio circolare con pneumatici da neve o catene da neve, in caso di presenza di neve o di ghiaccio.

Con un’ordinanza provinciale, sino a nuove disposizioni, da domani, venerdì 15 novembre, saranno chiusi al transito veicolare alcuni tratti delle strade provinciali. Eccoli:

S.P. 2 San Bernardo di Mendatica – Colle del Garezzo (dal km 0+500 al km 7+000)

S.P. 17 Rezzo – Molini di Triora (dal km 6+900 a monte dell’abitato di Rezzo al km 29+300 a monte dell’abitato di Andagna)

S.P. 19 Case Castellaro

S.P. 69 Pigna Gouta La Colla Camporosso ( dal km 14+000 Sella di Gouta al km 32+000)

S.P. 75 Fascia d’Ubaga – Monte Ceppo (dal km 4+000 al km 13+800)

S.P. 76 Colle Melosa – galleria Garezzo

S.P. 88 Monesi – Limone (dal km 0+300 sino al confine Provincia )

S.P. 89 Triora Passo Guardia ( dal km 1+500 bivio cimitero di Triora al km 8+040 )

Il provvedimento è stato preso in quanto l’amministrazione provinciale non procede all’esecuzione dei lavori di sgombero neve lungo le strade provinciali indicate in oggetto in quanto le stesse sono caratterizzate da scarsissimo traffico durante il periodo invernale e da un andamento plano-altimetrico che rende difficoltoso lo sgombero della neve e pericoloso il transito dei veicoli.