Cassa Integrazione straordinaria per Carena Costruzioni, Berrino: «Risultato importante e non scontato»

Genova. Firmato al Ministero del Lavoro, presenti la Regione e la curatela fallimentare oltre alle organizzazioni sindacali, l’accordo per garantire ai dipendenti della Carena Costruzioni, società in fallimento, la cassa integrazione straordinaria. Un primo step sarà fino al 31 dicembre, rinnovabile a seguito di rifinanziamento da parte del Governo fino a ottobre 2020.

«È un risultato importante e non scontato – ha detto l’assessore al lavoro Gianni Berrino – frutto del pronunciamento unanime del Consiglio regionale, dell’impegno della Giunta regionale e del contributo della curatela fallimentare che ringrazio, insieme al Ministero che ha mostrato sensibilità alla vicenda. Il tema della ricollocazione dei lavoratori può ora essere affrontato in un quadro di maggiore serenità, che garantisce continuità di reddito. La Regione è pronta a sostenere, nei limiti delle sue competenze, le ipotesi che si presenteranno come concrete e praticabili».