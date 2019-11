Camporosso. Non basta la logica e l’amministrazione corre ai ripari. La pista ciclo-pedonale è da oggi vietata al transito dei cavalli. Lo ha stabilito la giunta guidata dal sindaco Davide Gibelli che all’inizio del percorso che da Bigauda conduce a Dolceacqua ha posizionato un cartello di divieto per gli equini. Il motivo? Le continue lamentele di chi, a piedi o in bici, percorrendo la ciclovia, si imbatte troppo spesso in cumuli di escrementi di cavallo.

«Nonostante fosse già sottointeso che l’utilizzo fosse per i soli pedoni e ciclisti, si continuano a vedere circolare cavalli – dichiara il vicesindaco Maurizio Morabito – Per questo da oggi abbiamo messo il divieto».