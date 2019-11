Camporosso, uccide maialino con un colpo in testa e riprende la scena con lo smartphone. Arrestato

Camporosso. Si è ripreso con il proprio smartphone mentre, con un colpo diretto alla testa, uccideva un maialino. Un pregiudicato di 32 anni, Emanuel Iannuzzi, di Ventimiglia, è stato arrestato dalla polizia che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip di Imperia.

Un atto dettato dalla pura e semplice crudeltà, avvenuto nel febbraio scorso, ma trapelato soltanto mesi dopo, nel corso di un’altra indagine, durante la quale gli investigatori hanno raccolto e verificato alcune indiscrezioni. Gli agenti del commissariato di Ventimiglia sono così riusciti ad acquisire le immagini video con le quali l’autore del reato aveva voluto documentare il crudele gesto. Malgrado la pistola non sia stata ancora trovata, la buona qualità delle riprese ha documentato l’accaduto in tutta la sua brutalità, consentendo agli investigatori di individuare con certezza il tipo di arma utilizzata: una pistola calibro 8 “a salve”, abilmente modificata e trasformata in un’arma capace di sparare cartucce calibro 7.65 browning.

Il giovane è accusato di uccisione di animale, detenzione illegale di arma comune da sparo – dato che, dopo le modifiche tecniche apportate, la pistola a salve, era di fatto divenuta un’arma da sparo a tutti gli effetti – detenzione di arma clandestina e ricettazione dell’arma. Indagini sono in corso per risalire alla provenienza dell’arma.