Camporosso, l’ultimo saluto a Paolo Foti, il cacciatore morto precipitando in un dirupo

Camporosso. Verranno celebrati oggi alle 15, presso la chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista a Camporosso, i funerali di Paolo Foti: il cacciatore di 82 anni trovato morto la sera del 20 novembre scorso in un dirupo a Isolabona, dove era precipitato con la propria auto Hyundai Galloper.

Per l’anziano, che dalla mattina non faceva più ritorno a casa, si erano mobilitati i soccorsi. Vigili del fuoco e volontari lo hanno cercato per ore, sotto una pioggia insistente, con la speranza di trovarlo vivo. Purtroppo, però, l’avvistamento del fuoristrada in fondo a una scarpata aveva subito fatto temere il peggio.

Quando sul posto è sopraggiunto il personale sanitario del 118, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Lascia la moglie Maria Mezzatesta, i figli Pino e Savio, le nuore Sonia e Maria Rosa, i nipoti, i fratelli Natale e Rocco, la sorella Catia e tutti i familiari e amici che oggi gli daranno l’ultimo saluto.