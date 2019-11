Camporosso cerca un giardiniere da assumere in Comune

Camporosso. Troppe aree verdi e pochi giardinieri a disposizione, l’amministrazione del sindaco Gibelli assume un giardiniere. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente il bando di gara per un posto a tempo pieno e indeterminato. Lo stipendio per l’inquadratura relativa (categoria B, posizione economica B1) è di circa 19 mila euro all’anno per un impegno di lavoro pari a 36 ore settimanali.

«La pianta organica del municipio – spiega il primo cittadino – ha sempre avuto in dote due muratori e due giardinieri. A seguito della scadenza di un contratto a tempo determinato per uno degli addetti al verde pubblico e al trasferimento di un operaio negli uffici, abbiamo ritenuto di dover procedere all’assunzione di un nuovo giardiniere: il nostro è un territorio molto esteso con oltre 100 mila metri quadri di aree verdi da mantenere».

Nelle scorse settimane lo stesso municipio aveva lanciato un bando di gara simile per l’assunzione di un operaio specializzato.

Scarica il bando qui: operaio.giardiniere