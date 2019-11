“Campioni e canzoni” a Sanremo, l’evento raccoglie fondi per progetto di solidarietà con l’ospedale pediatrico di Yerevanin Armenia

Sanremo. «Arcobaleno Onlus non raccoglie fondi per l’Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, ma per un progetto di solidarietà con l’ospedale pediatrico di Yerevanin Armenia, progetto a cui partecipa come volontario un professionista del nostro ospedale, il dottor Nino Cassisi» – precisano gli organizzatori di “Campioni e canzoni”, evento in programma il 28 novembre alle 20.30 al Teatro Ariston di Sanremo.