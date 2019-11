Sanremo. Grande prestazione degli atleti del Cs Judo Sanremo Nicole Di Michele, Matteo Mastrorillo, Jody Di Michele, Matteo Borga e Jacopo Mediati alle qualificazioni campionato italiano Esordienti B.

Conquistano in 4 su 5 il pass per la finale che si terrà a Lido di Ostia (Roma) il 7/8 dicembre:

– Di Michele Nicole 1 ‘ classificata 3 incontri vinti

– Mastrorillo Matteo 1 ‘ classificato 3 incontri vinti

– Di Michele Jody 3’ classificato 2 incontri vinti e uno perso

– Borga Matteo unico in categoria

– Mediati J. 5’ classificato 2 persi uno vinto (purtroppo non qualificato)

I tecnici Ettore Guarnaccia, Andrea Scalzo e Giuseppe Mastrorillo sono pienamente soddisfatti: «Questo risultato è frutto del costante impegno che tutti mettono all’interno della grande famiglia Judo Sanremo CSD. Tanti i sacrifici: da parte dei ragazzi con continui ed intensi allenamenti, calo peso, lunghe e faticose trasferte e anche se non sempre i risultati arrivano non ci si ferma mai; da parte dei genitori che sostengono i figli e credono in loro senza chiedere nulla in cambio, solamente impegno in ciò che fanno; e da parte dei tecnici che seguono gli atleti spesso anche sotto il profilo morale e psicologico. Tutto ciò porta risultati e questa domenica abbiamo consolidato le energie spese assicurandoci una Finale di Categoria al Centro Olimpico Palapellicone di Ostia Lido Roma!».