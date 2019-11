Campionato Invernale West Liguria, concluso il primo fine settimana di “Autunno in regata” organizzato dallo Yacht Club Sanremo

Sanremo. E’ iniziata sabato 16 novembre la seconda tappa del trentaseiesimo Campionato Invernale West Liguria, ovvero l’ “Autunno in regata”, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, sempre supportato dal Comune di Sanremo.

Accesa sin da subito è stata la lotta per la classifica assoluta Overall, con l’affermazione di Tengher di Alberto Magnani (YC Italiano). Secondo posto per Sarchiapone di Gianluigi Dubbini (YC Sanremo) e terzo posto per Aurora, di Paolo Bonomo e Roberto Bruno (YC Sanremo).

Con questi risultati Tengher è risultata prima anche nella graduatoria della classe Orc A, davanti ad Aurora e Ange Trasparent II, di Valter Pizzoli – Le Mirabeau (YC Monaco). In Orc B a raggiungere la vetta del podio è stata Sarchiapone seguito da Farfallina di Davide Noli (YC Sanremo) e da Il Pingone Di Mare III di Federico Stoppani (YC Sanremo).

In classe Irc si aggiudica il primo posto Sarchiapone. Secondo posto per Il Pingone Di Mare III e terzo posto per Farfallina. Nella classe Racing Club vittoria di Xelor di Alessio Marziano (Porto Maurizio YC), su Giuba, di Giovanni Gerosa ( CNAM Alassio) e Liberamente di Mario Beraldi (YC Imperia). Il prossimo appuntamento con l’Autunno in regata è per il 30 novembre/1 dicembre, per il secondo weekend di regata.