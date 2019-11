Campionato di serie D regionale di volley maschile, il Grafiche Amadeo Sanremo vince in trasferta a Rapallo

Sanremo. Sabato è partito il campionato di serie D regionale di volley maschile, il Grafiche Amadeo squadra neo promossa parte con il piede giusto vincendo in trasferta a Rapallo. Di sicuro la squadra ha pagato l’emozione dell’esordio infatti i primi due set sono andati al Rapallo, quindi i ragazzi di Cesare Chiozzone supportati da un super d’Auria hanno incominciato a giocare e non c’è stata più storia infatti gli avversari non hanno mai raggiunto i 20 punti e con 3 set consecutivi si aggiudica l’incontro per 3 set a 2.

Ancora una sconfitta in serie C donne. La squadra nonostante partite combattute e giocate punto a punto con le prime 3 della classifica non riesce a chiudere i set e a conquistare i primi punti. Anche contro l’Admo Lavagna la squadra perde 3 set a 1 e rimane a quota 0 punti sicuramente lo spogliatoio deve ritrovare la serenità dell’annata scorsa.