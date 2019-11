Bordighera. Questa domenica si è svolto il Cross d’Autunno ai Giardini Comunali di Ventimiglia, valido come campionato provinciale FIDAL di corsa campestre per le categorie giovanili (Esordienti A, Ragazzi, Cadetti).

La squadra dell’Atletica 2000 Bordighera ha partecipato numerosa con 26 presenze. «Siamo orgogliosi di tutti i nostri ragazzini, che hanno lottato per arrivare in fondo dando il meglio di loro stessi indipendentemente dal risultato» – afferma l’Atletica 2000 Bordighera.

Non sono comunque mancati i podi: un 2° posto negli Esordienti B/F per Matilde Ferraretti, un 1° e 3° posto rispettivamente per Fabio Pellegrino ed Elia Di Lorenzo negli Esordienti B/M, un 2° posto per Viola Sanchez negli Esordienti A/F, e un 1° posto per Gabriele Ferrara che si aggiudica il titolo di Campione Provinciale FIDAL 2019 nella categoria Esordienti A/M.

«Ringraziamo la Nuova Atletica ’92 per aver organizzato una splendida mattinata di sano sport all’aria aperta. Ora ci prepareremo per il prestigioso “Cross des Iles” che avrà luogo domenica 1 dicembre alle Isole Les Rins di Cannes: un impegnativo percorso all’interno di uno ambiente naturale spettacolare» – fa sapere l’Atletica 2000 Bordighera.