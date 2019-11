Pigna. Nella giornata del 30 novembre verso le 10.30 verranno ufficialmente presentati ed inaugurati, presso l’ex edificio scolastico di Buggio in corso Borfiga, “La Fasciassa”, il telefono selettivo per effettuare chiamate di emergenza al 112 ed il WiFi libero, già attivati lo scorso 20 novembre grazie alla collaborazione ed assistenza di Sistel.

Saranno presenti, oltre al sindaco Roberto Trutalli e i membri dell’Amministrazione Comunale, anche il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana, l’assessore regionale Gianni Berrino ed il dott. Vinicio Tofi presidente del Co.Re.Com Liguria.

Il lavoro sinergico di tutti gli enti coinvolti dimostra che tutti insieme si possono raggiungere traguardi importanti per combattere l’isolamento delle nostre piccole comunità.

Inoltre, proprio oggi sono iniziati i lavori per la messa in opera dello stesso servizio di copertura WiFi a Pigna capoluogo in Loc. San Tommaso, Cancelli, Isolassa, Argeleo e ai Ponti.