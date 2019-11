Borgomaro, intrappolato in un’auto ribaltata. Allertato l’elisoccorso

Borgomaro. Mobilitazioni di soccorsi per un automobile ribaltata. L’incidente è successo, verso le 11.30 per cause da stabilire, sulla strada statale 28. All’interno del veicolo c’è incastrata una persona, sembra un anziano.

Sul posto intervengono gli operatori del 118 e i vigili del fuoco dal Comando di Imperia. Viste le condizioni del ferito è stato allertato anche l’elisoccorso del 115