Bordighera. Sei famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni per il crollo di un muro in via Conca Verde a Bordighera. Nella Città delle Palme, che sembrava essere quella meno colpita dal maltempo rispetto ai Comuni dell’Imperiese, il grosso smottamento ha portato alla chiusura dell’unica strada di accesso all’abitato sulla collina bordigotta. Oltre alla villa immediatamente soprastante il movimento franoso, altre abitazioni sono rimaste isolate. Per questo il vicesindaco Mauro Bozzarelli ha firmato un’ordinanza per sfollare sei famiglie.

Sempre a Bordighera le forti piogge hanno causato il crollo di un albero a Montenero: la pianta è stata subito rimossa dai volontari della protezione civile. Nella serata di sabato, invece, si sono verificati due piccoli smottamenti sull’Aurelia, in prossimità della galleria del Grand Hotel del Mare. Anche in questo caso, i detriti finiti sul manto stradale sono stati tolti dai volontari.