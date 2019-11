Bordighera, serata di Tango Argentino con Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda

Bordighera. Venerdì 22 novembre alle 20,30 presso l’ex chiesa Anglicana l’Associazione Culturale Protango organizza una serata aperta a tutti per scoprire questo magico mondo: per un paio d’ore sarà come essere catapultati in un barrio di Buenos Aires!

“Che cos’è il Tango Argentino”

Breve introduzione narrata, danzata e recitata sulla sua storia, le sue origini, le sue tradizioni e a seguire stage gratuito per chi non ha mai ballato o è agli esordi, tenuto da una coppia di ballerini di fama internazionale: Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda.

Nello stage di questa serata verranno affrontate le nozioni di base, l’abbraccio, la camminata, il sistema basico tradizionale. Non occorrono abbigliamento e scarpe particolari, semplicemente comodi. «Vieni a provare e scoprire questo mondo magico, potresti innamorartene!».

La serata è organizzata dall’Associazione Culturale Protango, nelle persone di Raffaele Prota e Maura Traverso, nell’ambito dell’evento “A tutto Tango” che ospita i due ballerini professionisti a Bordighera circa due volte l’anno, per portare avanti un percorso di studio serio e continuativo con gli allievi e con le persone che giungono qui da altre parti d’Italia e d’Europa e che proseguirà nelle successive due serate. “A tutto Tango” giunge così all’ottava edizione.

Avere la possibilità di studiare e di cominciare ad assaporare questa meravigliosa arte con Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda non è solo una grande fortuna, ma un privilegio. Due artisti affermati che mettono a disposizione le loro innate capacità artistiche, le loro conoscenze, la loro esperienza con grande umiltà, delicatezza e generosità. Guardarli ed ascoltarli rende tutto ancora più affascinante e coinvolgente.

Di seguito un loro breve curriculum:

Giovane coppia di origini colombiane, sono tra i migliori ballerini di tango salon del panorama internazionale di questi tempi. Si distinguono in modo particolare per la loro tecnica, la loro eleganza, spontaneità, connessione ed interpretazione musicale. Partecipano a gare, festival, tengono lezioni, seminari ed esibizioni in tutto il mondo, dall’Italia alla Francia, Svizzera, Germania, Norvegia, Olanda, Grecia, Russia, Taiwan, Stati Uniti, Messico, Brasile, Canada.

Ecco alcuni dei titoli da loro conseguiti: primo posto al Campionato del Mondo Milonguero Metropolitano di Buenos Aires nel 2013, Vice campioni del Mondo di Tango Salon nel 2014 sempre a Buenos Aires, otto volte Campioni Nazionali in Colombia, Campioni Nazionali di Tango Scenario nel 2013, finalisti negli ultimi campionati del Mondo di Buenos Aires nella categoria di Tango Salon.

Per ulteriori informazioni ecco i contatti dell’Associazione: www.protango.it - info@protango.it

+39 3476702059/+39 3397228903.

La locandina: TANGO